شهود عيان: الهجوم المسلح على رئيس جامعة الزقازيق استهدف سرقة أوراق مهمة

انتقل اليوم السابع، إلى موقع حادث استهداف الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، الذى أطلق علية مجهولون أعيرة نارية صباح اليوم أمام منزله.

وتمركزت قوة من الشرطة أمام المنزل الكائن بطريق "هرية رزنة - الزقازيق"، برئاسة المقدم جاسر زيدان مفتش المباحث، و التى تحاول كشف ملابسات الحادث.

و التقى اليوم السابع بجيران رئيس الجامعة و شهود العيان، وقال كل من سعيد العمرى و عبد العزيز أحمد صاحب محل أسمنت مجاور له أنهم أثناء تواجدهم بالمحل التاسعة صباح اليوم، شاهدوا الدكتور عبدالحكيم ينتظر سيارة الجامعة أمام المنزل، وفى لحظة دخلت دراجة بخارية من الشارع الخلفى مسرعة، عليها 3 أشخاص غير معلومين، وأطلق شخص أعيرة نارية فى الهواء، و نزل شخص ثانى لمحاولة خطف حقيبة يد الدكتور المحملة بالأوراق، إلا أن "نور الدين" تشبس بها، فتجمع الأهالى، واضطر الشخص الثالث إلى إطلاق أعيرة على قدمه، و هربوا من نفس الطريق الخلفى.

وأضافا أن رئيس الجامعة سقط على الأرض أمام المنزل، و تجمع الجيران، و تم نقله للمستشفى، و بعدها حصرت سيارة الجامعة.

و ذكر الجيران أن الدكتور عبد الحكيم نور الدين، جارهم منذ أكثر من 10 سنوات، وهو على علاقة طيبة بجيرانه، و يتودد إليهم، و يشاركهم كافة المناسبات الاجتماعية، ولم يدخل فى أى خصومة أو عداوة مع أحد.

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