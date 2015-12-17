أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى "الكتاتنى": ليس لدينا وسيلة للتواصل مع موكلى لمعرفة حالته الصحية

Google+ Print
محامى "الكتاتنى": ليس لدينا وسيلة للتواصل مع موكلى لمعرفة حالته الصحية محامى "الكتاتنى": ليس لدينا وسيلة للتواصل مع موكلى لمعرفة حالته الصحية
قال المحامى عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، أنهم حتى الآن لم يتم التواصل معه، عقب نقله إلى عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل.

وأضاف "عبد المقصود" أن ليس لديهم أى معلومات عن طبيعة حالته الصحية وكونه مازال موجود بالمستشفى عقب إجراء الفحوصات حتى الآن من عدمه.

وتابع محامى الكتاتنى فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أنه من الوارد خلال الساعات القادمة أن تتوجه أسرته إلى المستشفى فى محاولة للوصول إليه والاطمئنان على حالته الصحية.

فيما أفاد مصدر، أنه تم حجز الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى الإخوانى المعروف بمستشفى المنيل بعد إجراء فحوصات طبية له.

وأضاف المصدر: من المقرر أن يبقى "الكتاتنى" بالمستشفى عدة أيام، لحين مثوله الكامل للشفاء، وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية حول غرفة السجين المريض.

نقل سعد الكتاتنى من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
>

نقل سعد الكتاتنى من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365