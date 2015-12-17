محامى "الكتاتنى": ليس لدينا وسيلة للتواصل مع موكلى لمعرفة حالته الصحية

قال المحامى عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، أنهم حتى الآن لم يتم التواصل معه، عقب نقله إلى عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل.

وأضاف "عبد المقصود" أن ليس لديهم أى معلومات عن طبيعة حالته الصحية وكونه مازال موجود بالمستشفى عقب إجراء الفحوصات حتى الآن من عدمه.

وتابع محامى الكتاتنى فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أنه من الوارد خلال الساعات القادمة أن تتوجه أسرته إلى المستشفى فى محاولة للوصول إليه والاطمئنان على حالته الصحية.

فيما أفاد مصدر، أنه تم حجز الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى الإخوانى المعروف بمستشفى المنيل بعد إجراء فحوصات طبية له.

وأضاف المصدر: من المقرر أن يبقى "الكتاتنى" بالمستشفى عدة أيام، لحين مثوله الكامل للشفاء، وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية حول غرفة السجين المريض.

نقل سعد الكتاتنى من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

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نقل سعد الكتاتنى من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

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