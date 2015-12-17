7 فبراير .. جامعة كفرالشيخ تستضيف اسبوع شباب المدن الجامعية

أعلن الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ موافقة المجلس الاعلى للجامعات على استضافة الجامعة لأسبوع شباب المدن الجامعية فى الفترة من 7 إلى 13 فبراير المقبل ووصفه بانه أحد أكبر وأهم ملتقيات شباب الجامعات حيث يهدف لتنمية الانتماء ودعم التعارف والتواصل وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية بين الشباب.

وقال " القمرى"أن أسبوع شباب المدن الجامعية سيحمل عنوان "مصر بلد الامن والامان"وسوف يبرز امكانيات الجامعة باعتبارها صرحا علميا واعد ،وان الاسبوع يحمل هذا العام عنوان

وأكد القمرى، خلال اجتماعه بمسئولى المدن الجامعية، ضرورة التعامل مع الوفود بما يليق بقيمة ومكانة الجامعة وإبراز التميز المؤسسى بها واستعرض الاجراءات التنفيذية الخاصة بحفل الافتتاح واللجان الفنية والثقافية والرياضية والدعائية والاشرافية المسئولة عن تنظيم الاسبوع وكذلك لجان المشتروات والتغذية ومصادر التمويل .

كما أكد القمرى ضرورة الانتهاء من الاستعدادات لحفل الافتتاح وفاعليات الاسبوع وإجراءات استقبال واستضافة وفود الجامعات المصرية