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نيابة دار السلام تحقق مع نجار هارب من سجن المرج منذ أحداث ثورة 25 يناير

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نيابة دار السلام تحقق مع نجار هارب من سجن المرج منذ أحداث ثورة 25 يناير نيابة دار السلام تحقق مع نجار هارب من سجن المرج منذ أحداث ثورة 25 يناير
يباشر المستشار جمال الجبلاوى رئيس نيابة دار السلام، التحقيق مع نجار متهم بالهروب من سجن المرج منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، تمهيدا لتسليمه لمصلحة السجون بوزارة الداخلية.

كانت البداية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن "ف ا" 55 نجار- المسجل خطر مخدرات بدائرة البساتين، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا أخرها 7733 لسنة 2001م الخليفة "مخدرات"، بجانب هروبه من سجن المرج خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 16443 لسنة 2004م الخليفة "مخدرات "، والمقضى فيها بالسجن المؤبد- يتردد على منطقة عزبة خير الله بدار السلام.

أعدت الأجهزة الأمنية خطة عمل من التحريات، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وبالفعل جاءت التحريات مؤكدة لذلك، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، لضبط المتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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