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الرمادي يطغى على الأزياء الرجالية في شتاء 2016

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الخميس 17-12-2015 10:16

كان اللون الرمادي أبرز الألوان ظهورًا في الأزياء الرجالية لموسم خريف وشتاء 2016 حيث حضر في أغلب المجموعات المعروضة إن لم يكن في جميعها بلا استثناء، لذلك أردنا أن نسلّط الضوء على هذا اللون تحديدًا، ونستعرض معك أجمل القطع الرمادية التي ظهرت على منصات العروض العالمية .
تنوعت الإطلالات التي ضمّت هذا اللون بين الإطلالات الرياضية البسيطة، كما شاهدنا في عرض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، أو في الإطلالات الرسمية الرائعة كما في مجموعة هيرميز Hermès ، فندي Fendi و إمبريو أرماني Emporio Armani . كما أعجبنا بالطرق المختلفة لتنسيقه وارتدائه. إذ يمكن تنسيقه مع الألوان الحيادية كالأسود وهذا ما نشاهده في غالب الصور أعلاه، كما يمكن أن يُنسّق مع الألوان المشرقة كالأصفر كما في مجموعة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta والأحمر في مجموعة اليكساندر وانغ .Alexander Wang
ننصح بدورنا باقتناء أحد المعاطف الشتوية بهذا اللون، كونه أحد الألوان الحيادية التي تتناسب مع جميع الألوان سيكون خيارًا مناسبًا لتستثمر فيه أموالك وترتديه لسنوات مقبلة.
جمعنا لك عزيزي الرجل أجمل الإطلالات الشتوية لموسم خريف وشتاء 2016 ، شاهدها وشاركنا برأيك.

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سيدتي