5 إطلالات من حفل افتتاح فيلم Star Wars في لوس أنجلوس

حضرت العديد من النجمات حفل افتتاح أقوى أفلام هذا العام Star Wars: The Force Awakens وقد بدت كل منهنّ متألقةً بإطلالات عصرية وأنيقة انتقينا منها5 إطلالات لنعرضها عليك .

اختارت الممثلة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o إطلالةً براقة من الكسندر فوثيير Alexandre Vauthier فكانت نجمة الحفل بلا منازع، بينما اختارت الممثلة غوندولين كريستي Gwendoline Christie إطلالةً جذابةً من أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta ، وكانت الممثلة اليزابيث بانكس Elizabeth Banks متألقةً بأسلوبها الأنثوي العصري بفستان جميل من إيلي صعب .

كما أعجبنا بالتنسيق العصري الذي اختارته الممثلة الشابة زندايا Zendaya من مايكل كورس Michael Kors والإطلالة الكلاسيكية الرائعة التي اختارتها عروس الموسم صوفيا فيرغارا Sofia Vergara بفستان أسود قصير من فيكتوريا بيكهامVictoria Beckham

اختاري معنا أجمل إطلالة من الصور أعلاه.