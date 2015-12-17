إطلالات أبهرتنا بها النجمات في عام 2015!

لقد كان عام 2015 حافلاً بالكثير من الأحداث والمناسبات ابتداء من حفل "الغولدن غلوبز" Golden Globes، مروراً بحفل "الأوسكار" Oscars ومهرجان "كان" السينمائي، كما مختلف المهرجانات والمناسبات في عالمنا العربي، وقد شاهدنا الكثير من الإطلالات المُبهرة التي اختارتها النجمات وتألقن بها!

إطلالات مُذهلة وقعها "ايلي صعب" في 2015.. لنتذكرها معاً!

وبعض هذه الإطلالات كانت لا تُنسى ، وقد تركت أثراً واضحاً في قلوبنا، واليوم سنتذكر أجملها بالنسبة للنجمات العربيات كما العالميات.

إحدى أجمل إطلالات هذا العام كانت لنادين نجيم التي اختارت فستاناً زهرياً من توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad لحفل "الموريكس دور". كذلك إطلالة "كاندال جينير" Kendall Jenner في مهرجان "كان" بتصميم بنفسجي عصري لـ "كالفين كلاين" Calvin Klein كانت مميزة هذا العام. والإطلالة البيضاء التي تألقت بها نجوى كرم من "نيكولا جبران" Nicolas Jebran كانت رائعة وغاية في الرقي. أما سيرين عبد النور فقد كانت لافتة جداً هذا العام في فستان أسود براق بقصة ذيل السمكة.

وطبعاً، إطلالة "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez في الفستان المُبهر الذي اختارته من "ايلي صعب" Elie Saab في حفل "الأوسكار" كانت لا تُنسى، وكذلك إطلالة "ليلي جيمس" Lily James في فستان أيضاً من "ايلي صعب" Elie Saab لافتتاح فيلم "ساندريلا".

بدورها، تألقت مايا دياب في "مهرجان قرطاج" في فستان فضي قصير مع رداء أسود طويل من فوقه، وهيفاء وهبي في فستان فضي برّاق.

هيلدا خليفة اختارت بذكاء تصميماً لـ "زهير مراد" Zuhair Murad ، فبدت مبهرة ، وكذلك"مونيكا بيلوتشي" Monica Bellucci في فستان من "رالف أند روسو" Ralph&Russo، و ميريام فارس في فستان مع "كاب" طويل تدلى من خلفه، وغيرهن كثيرات…

جمعنا لك اليوم بالصور أجمل وأكثر إطلالات النجمات إبهاراً في عام 2015، شاهديها واختاري منها المفضلة بالنسبة لك.

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