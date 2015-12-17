مجموعة "إليزابيتا فرانشي" بين الجرأة والأنوثة

تجمع تشكيلة "إليزابيتا فرانشي" Elisabetta Franchi للسيدات لموسم ربيع وصيف 2016 التي تحمل معاني قوة الإرادة بين إحساس الرسومات التصويرية واللمحات الجريئة لجلد الحيوان.

تعبر عن الجمال الهندسي الذي يعطي للتشكيلة إحساسًا بالحياة من خلال التوليفات ذات اللون الأسود والكريمي المصقولة في قطع الثياب العلوية والأثواب وطية صدر السترة، أو في الخطوط الأنيقة التي تعطي مظهرًا متطورًا ومتميزًا.

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ويظهر تأثير جلد الحيوان في نقاط جلد الفهد والصقور التي تستثير إحساس الأنوثة مشبع بالسحر الوحشي.

وبدءًا من أوراق التول الشفافة إلى الشقوق الجلدية الكاشفة وصولا إلى الأهداب البيئية الطويلة المصنوعة من جلد الغزال، تجتمع العناصر البارزة لتشكيلة SS16 لإثارة الحس الأمازوني المتمرد مع تضافر الأشرطة والثقوب والمطرزات المعدنية الوامضة في إشارة إلى الدرع المذهب لجان دارك الحديث. تجتمع السراويل الجذابة القصيرة ذات الخصر المرتفع والأثواب العلوية القصيرة والسترات الصغيرة لكشف جميع عناصر الإغراء الرئيسية لدى المرأة.

أما الألوان فهي الألوان الحسية كالأسود القوي والظلال الأرضية الطبيعية للتبغ. ويتم الجمع بين الأول واللون الكريمي الراقي للغاية، بينما يتم دعم الثاني باللون العاجي الشاحب. ومن الألوان الجديدة التي تحتوي عليها هذه التشكيلة اللون الأزرق القزحي العميق. ولا يمكننا تجاهل الألوان المشهورة لدى بيوت الموضة وهي: اللون الزيتي الذي يرمز إلى الجاذبية ولون التوت الأحمر الذي يرمز إلى الأنوثة.

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