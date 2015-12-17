سواريز ' التاريخي ' يحمل راية برشلونة ويقوده لنهائي مونديال الأندية

في غياب الثنائي ميسي ونيمار حمل الأوروجوياني لويس سواريز راية هجوم برشلونة ونجح في دك جوانزو الصيني بثلاثية نظيفة تاريخية قاد بها الفريق الكاتالوني لنهائي كأس العالم للأندية باليابان.

وضرب برشلونة موعدا يوم الأحد مع ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي البطولة فيما سيواجه فريق فيليبي سكولاري هيروشيما الياباني على المركزين الثالث والرابع.

برشلونة الذي فقد نيمار قبل أسبوع للإصابة ليغيب عن مباراة جوانزو الصيني تلقى ضربة أخرى بغياب ميسي الذي اشتكى من آلام في الكلى قبل المباراة.

لكن سواريز نجح في تسجيل هاتريك تاريخي هو الأول في تاريخ مسابقة كأس العالم للأندية في المباراة الأولى لمهاجم أوروجواي بالبطولة أيضا.

بدأت المباراة بسيطرة متوقعة من برشلونة الذي على الرغم من ذلك لم يهدد مرمى جوانزو بكرة خطيرة، وتعرض زو زونج لاعب الفريق الصيني لإصابة مروعة في الركبة خلال الشوط الأول.

وفي الدقيقة 35 فك سواريز الاشتباك أخيرا بعد أن استغل خطأ من حارس جوانزو شاو لي الذي فشل في التعامل مع تسديدة راكيتيتش ليتابعها مهاجم أوروجواي في الشباك.

وكاد جوانزو أن يتعادل لكن تألق الحارس التشيلي برافو حرم الصينيين من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني نجح سواريز في إضافة الثاني بعد تمريرة ساحرة من إنيستا ليلعبها هو الآخر بطريقة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 50.

وحصل منير الحدادي على ركلة جزاء في الدقيقة 67 حولها سواريز بنجاح داخل الشباك ليصل برشلونة إلى الهدف الثالث الذي قتل المباراة تماما وجعل الدقائق الأخير كحصة تدريبية دون أي خطورة على المرميين.