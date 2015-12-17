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البنك المركزي يثبت سعر صرف الدولار عند 7.73 جنيه

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البنك المركزي يثبت سعر صرف الدولار عند 7.73 جنيه البنك المركزي يثبت سعر صرف الدولار عند 7.73 جنيه

البنك المركزي المصري – أرشيفية

ثبت البنك المركزي، اليوم الخميس، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عطاء نهاية الاسبوع عند 7.73 جنيه.

وذكر البنك – على موقعه الالكتروني – انه باع 39.4 مليون دولار من الطرح البالغ 40 مليونا.

وهبطت احتياطيات من العملة الصعبة من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر. وترشد الدولة استهلاك الدولار من خلال عطاءات أسبوعية تبقي على سعر الجنيه.

وفرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لمحاربة السوق السوداء.

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