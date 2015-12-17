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وقف حركة القطارات فى السويس بعد خروج قطار بضائع عن القضبان

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وقف حركة القطارات فى السويس بعد خروج قطار بضائع عن القضبان وقف حركة القطارات فى السويس بعد خروج قطار بضائع عن القضبان
أكد اللواء جمال عبد البارئ مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أنه تم وقف حركة قطارات السويس فى الاتجاهين الإسماعيلية وعين شمس وذلك بعد حادث خروج 6 صهاريج بقطار البضائع عن قضبان السكة الحديد.

كان قطار البضائع قد خرج من محطمة عجرود متجها إلى الزقازيق ومنها إلى محطة طلخا، يضم 24 عربة محملة بصهاريج مازوت وسولار، وقبل وصوله لمحطة السويس بمسافة 3 كيلوات خرج عن القضبان، بالمنطقة الصحرواية المواجهة لمدينة المستقبل بحى فيصل، ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات بشرية، بينما تسربت حمولة 6 صهاريج مازوت وسولار بالمنطقة.

وفى سياق متصل، توجه فريق من نيابة السويس لمعاينة مكان الحادث، والوقوف على أسبابه، كما تم استدعاء سائق القطار ومساعدة، للتحقيق معهم حول الحادث، والسرعة التى كان يسير عليها خلال خروج الصهاريج عن القضبان.

وأمرت النيابة باشراف المحامى العام بانتداب لجنة فنية متخصصة من هيئة السكة الحديد، ووزارة النقل للوقوف على أسباب الحادث وما إذا كان عن تم عمد أم لا، وتحديد مسئولية المتسبب فى الحادث.

كما أمرت النيابة بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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