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بالصور.. مدير أمن دمياط يتفقد معسكر قوات الأمن للاطمئنان على المجندين

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بالصور.. مدير أمن دمياط يتفقد معسكر قوات الأمن للاطمئنان على المجندين بالصور.. مدير أمن دمياط يتفقد معسكر قوات الأمن للاطمئنان على المجندين
قام اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، وبصحبته عدد من قيادات مديرية أمن دمياط بعدة جولات على معسكر قوات أمن دمياط، لتفقد المجندين وأماكن الإعاشة الخاصة بهم، والتأكد من نظافتها وانتظام كافة المرافق الخاصة بها.

كما تم تفقد قاعات الطعام والمطبخ الخاص بها، والتأكد من نظافتها، وتم تفقد مركز التدريب والتأكد من انتظام العمل بها وحسن سير خطة التدريب، وتم توعية كافة الموجودين بمركز التدريب من السادة الضباط والأفراد والمجندين بالظروف الراهنة وكذا ضرورة ضبط النفس.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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