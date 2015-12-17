بالصور.. مياه القناة: إحلال وتجديد أجزاء من محطة بورسعيد

قال عادل عبد المنعم، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان له اليوم، الخميس، إن المهندس عاشور أبو المعاطى، رئيس قطاع بورسعيد، قام بمتابعة ما تم من أعمال إحلال وتجديد بعض أجزاء من المحطات وطريقة التشغيل والصيانة والاطمئنان على جودة المياه بالإضافة إلى أعمال التطهير الكبرى التى تتم بمحافظة بورسعيد وبدء التطهير بالخط العمومى لمناطق أرض الجبل وأمل الجبل وقبضايا إلى جانب أعمال التطهير، التى تتم بنطاق حى الزهور.

وذلك فى إطار تعليمات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل حل مشكلات المواطنين وتقليل معاناتهم والحرص الدائم من محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس على حسين فى متابعة القطاعات الثلاثة السويس بورسعيد الإسماعيلية.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم الانتهاء من تطهير الخط الأول بمنطقة عثمان وجارى العمل بالخط الثانى كما تمت متابعة إصلاح انفجار ماسورة مياه عزبة تابعة لهيئة قناة السويس، أدت إلى غرق منطقة المروة وشارع عمرو بن العاص بالكامل، وذلك بالتعاون مع حى الزهور والخط الساخن وإدارة الطوارئ وإدارة الشبكات وإدارة الجراج بالشركة.

وأضاف مدير الإعلام بالشركة أنه تم الاستعانة بنافورى و7 سيارات كسح إضافة إلى فتح المطابق وبالوعات الأمطار، وتمت السيطرة على المياه وفتح كافة الشوارع الخارجية والداخلية لتيسير حركة المرور.

>



>