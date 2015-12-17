محافظ دمياط يزور مدرسة الخياطة الابتدائية بعد انتهاء الترميم

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، المدرسة الابتدائية بالخياطة بعد تعديل قرار الازالة الصادر لها بقرار الترميم بالمشاركة المجتمعية من أهالى القرية وأولياء الأمور.

وتجول المحافظ في فصول المدرسة والتقى بطلاب المدرسة الذين قدموا احتفالية كبرى وعروض استعراضية وحماسية في حب مصر خلال الزيارة، كما قدم الاهالى وأولياء الأمور وإدارة المدرسة الشكر للمحافظ علي جهوده في سبيل تعديل قرار الازالة الصادر للمدرسة إلى ترميم لاستيعاب تلاميذ القرية وتجنيبهم صعوبات التنقل لمدارس المناطق المجاورة.

وأشاد المحافظ بجهود أهالى قرية الخياطة، مؤكدا أنها دائما سباقة في أعمال الخير والمشاركة المجتمعية البناءة، ووجه الشكر للدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة، فيما قدم التداوى درع التربية والتعليم لمحافظ دمياط.

كان محافظ دمياط تلقى التماسا من أولياء أمور المدرسة يتضررون من صدور قرار الإزالة للمدرسة وابدوا استعدادهم لترميم المدرسة بالمشاركة المجتمعية، وعليه شكل المحافظ لجنة فنية من التربية والتعليم والابنية التعليمية لفحص مبنى المدرسة ، وتم تقنين الإجراءات بإصدار قرار الترميم لصالح أبناء قرية الخياطة الذين أبدوا سعادتهم لصدور هذا القرار وزيارة المحافظ قريتهم.

وعلي صعيد تنمية المنطقة برفع كفاءة وتطوير طريق عزبة البرج الواصل من مدينة دمياط وحتى مدينة عزبة البرج بطول 8 كيلو متر مارا بالخياطة وطبل والرطمة والشيخ ضرغام، وأكد المحافظ موافقة وزير النقل علي البدء في أعمال رفع كفاءة الطريق، وسيتم نقل المعدات للعمل بالطريق بمعرفة الشركة المنفذة.

وأضاف المحافظ بأنهم يسارعون الزمن لإنهاء خطوات تركيب المرافق الخدمية بأنواعها اسفل الطريق.