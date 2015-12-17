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دراسة: العسل والجلود تحتوى على مواد شديدة الخطورة وتسبب الأمراض

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دراسة: العسل والجلود تحتوى على مواد شديدة الخطورة وتسبب الأمراض دراسة: العسل والجلود تحتوى على مواد شديدة الخطورة وتسبب الأمراض
المجوهرات والأحذية والساعات والحقائب من المنتجات التى يتم استخدامها يوميا، لكن المفاجأة أن تلك الأدوات تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

وفقا لموقع "فوكس أونلاين" الألمانى أن هناك بعض المنتجات التى يتم استخدامها يوميا تسبب الإصابة بالأمراض، منها الجلود والمجوهرات والعسل، حيث قام المكتب الاتحادى لحماية المستهلك وسلامة الغذاء بفحص الآلاف ومئات من العينات لهذه المنتجات والتى يستخدمها الكثير من الأشخاص بانتظام، كالعسل والجلود والمجوهرات وغيرها.

حسب التقرير، رصد المكتب الاتحادى لحماية المستهلك وسلامة الأغذية، بعض المنتجات العادية والتحقيق من 382.000 عينة وكانت النتائج سيئة، حيث وجد أنها تسبب الإصابة بالأمراض المختلفة كالحساسية.

المجوهرات:
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>ووجد التقرير أن الكثير من الأشخاص يعانون من الحساسية عند ارتداء المجوهرات، وذلك لاحتوائها على الكثير من النيكل، وقد ارتفعت مشاكل الجلد فى عام 2014، نتيجة لسوار للرياضيين تسب فى مشاكل بالجلد.

المنتجات الجلدية :
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>حسبما جاء فى التقرير أن تواجد الكروم سداسى التكافؤ فى المنتجات الجلدية كالأحذية والساعات والقفازات والحقائب، يتسبب فى إصابة 16 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم بالحساسية عند التعرض لهذه المادة.

الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية فى الدواجن والأسماك:
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>حيث وجد أن استخدام المضادات الحيوية فى الدواجن من أحد الأسباب المؤدية للحساسية والأمراض، لأنها تساعد على زيادة البكتيريا الضارة التى ينتج عنها تأثير سلبى.

العسل الأبيض
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>وفقا لوزارة الأغذية والزراعة الفيدرالية وجد أن العسل يحتوى على مواد سامة وبقايا المبيدات الحشرية المستخدمة فى النباتات، التى يتغذى عليها النحل وهو ما يمثل خطورة شديدة على الصحة ويساهم فى تراكم المواد السامة بالجسم.

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مصر 365