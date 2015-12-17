دراسة: لا يوجد فرق كبير بين مخ الرجل والمرأة

هناك قول مأثور للتدليل على الاختلاف البين بين الرجل والمرأة يفيد بأنه إذا كان الرجل من المريخ فالمرأة من كوكب مختلف هو الزهرة. لكن تشير دراسة جديدة إلى أنه فى واقع الأمر لا يوجد مخ ذكرى ومخ أنثوى.

وتقول الباحثة دافنا جويل: "من النادر جدا جدا أن تجد شخصا عنده مواصفات ذكورية أو أنثوية فقط والأغلب هو أن تجد أشخاصا لديهم صفات ذكورية وأنثوية معا."

واستند البحث إلى تحليل دقيق لأكثر من 1400 مخ بشرى وأظهر أنها تختلف بناء على تكوينها لا على أساس الجنس. وحدد الباحثون منطقة ذكورية وأخرى أنثوية فى كل مكان بالمخ بناء على البيانات. وكان عدد كبير من الناس لديهم أمخاخ بها صفات ذكورية وأنثوية معا.

ويقول الباحثون إن الجنس بناء على ذلك لا يعتبر عنصرا فارقا وإن القول إن سلوك الإنسان يتحدد بناء على كونه رجلا أو امرأة ليس له سند علمى.

هذا المفهوم توليه هوليوود عاصمة السينما الأمريكية اهتماما خاصا فى فيلم جديد باسم (ذا دينيش جيرل) الذى يقوم ببطولته الممثل البريطانى الفائز بالأوسكار إيدى ريدمين ويحكى قصة ليلى إلب وهى شخصية رائدة فى مجال التحول الجنسى عاشت فى عشرينات القرن الماضى.

ويقول ريدمين "ما تعلمته من هذه التجربة أن نوع الجنس أمر مائع كما هو الحال مع الميول الجنسية وبداخلنا جزء من كل شىء."