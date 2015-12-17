مفاجأة..90% من أنواع السرطان ليس لها علاقة بالجينات ويمكن تجنبها

مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة بشأن الأورام السرطانية، أحد أخطر الأورام القاتلة التى تتسبب فى وفاة ملايين الأشخاص سنوياً على مستوى العالم.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ستونى بروك الأمريكية، أن السرطان ليس بالضرورة أن يكون موجوداً أو محفوراً داخل جيناتنا، لافتةً أن 90% من الأورام السرطانية يمكن تجنبها عن طريق التخلى عن العادات الضارة غير الصحية مثل تدخين السجائر وتناول الخمور والمشروبات الكحولية، والابتعاد عن تلوث الجو.

وتابعت الدراسة أن اتباع العادات الصحية مثل تناول الحميات الغذائية المتوازنة والتعرض لأشعة الشمس فى الأوقات الآمنة بشكل منتظم والتمتع بوزن صحى يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وتخالف هذه النتائج الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية التى أشارت إلى أن أغلب حالات السرطان تحدث بسبب وجود خلل فى الحمض النووى DNA ، وحدوث ما يعرف باسم الطفرة أو التحور الجينى.

>ولكن ما يزيد من مصداقية هذه النتائج أنها نشرت بالمجلة الطبية الشهيرة واسعة الانتشار "نيتشر Nature"، وكما نشرت اليوم الخميس على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

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