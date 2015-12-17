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أبومازن : قرار الاحتلال بإبعاد فلسطينيين من القدس "عنصرى"

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أبومازن : قرار الاحتلال بإبعاد فلسطينيين من القدس "عنصرى" أبومازن : قرار الاحتلال بإبعاد فلسطينيين من القدس "عنصرى"

>أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن أن قرار الاحتلال بإبعاد المواطنين من القدس قرار عنصرى يندرج فى إطار سياسة التهويد وتفريغ مدينة القدس المحتلة من سكانها الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله الشاب المقدسى عبادة سمير نجيب والذى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بإبعاده عن مدينة القدس المحتلة مؤخرًا.

وأكد الرئيس عباس أن قرار الإبعاد مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية التى تمنع وبشكل واضح إبعاد أى مواطن عن بلده من قبل سلطات الاحتلال.

وقد حضر الاستقبال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول وأمين سر حركة فتح فى القدس عدنان غيث ونائبه شادى امطور.
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مصر 365