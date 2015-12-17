الأونروا: لدينا تمويل لبناء ألفى بيت مُدمر بشكل كلى فى غزة

>قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى قطاع غزة "بو شاك" إن لدى الوكالة تمويل لبناء ألفى منزل من البيوت المدمرة كليا من مجموع أكثر من 9000 منزل دُمرت خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع صيف 2014.

وأضاف "شاك" فى لقاء مع الصحفيين فى مكتبه بغزة اليوم الخميس:"بعد عمليات التقييم الميدانية للأونروا وإجراءات الطعون، وثق مهندسو الأونروا 141.117 مسكن متضرر للاجئين الفلسطينيين جراء الصراع فى عام 2014، حيث صنف منهم حوالى 9.117 مدمرة كليا (تخص 7.400 عائلة)، 5.318 منزل أضرار جسيمة (تخص 5.085 عائلة)، و3.700 منزل صنفت كضرر جزئى بالغ و122.982 بأضرار طفيفة.

وتابع "أنهت الأونروا الدفعات المالية لأكثر من 66.300 أسرة فلسطينية لاجئة -وهو أكثر من نصف عدد الحالات المسجلة– وذلك من أجل إجراء أعمال إصلاح خفيفة لمساكنهم، كما قدمت دفعات مالية لـ 1.309 أسرة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، وكذلك تقديم دفعات لـ 11 عائلة من المدمرة مساكنهم بشكل بالغ جدا وتقديم مساعدة لـ 10 عائلات لإعادة بناء مساكنها المدمر كليا كما تم تحويل دفعات مالية لأكثر من 11 ألف عائلة لاجئة من أجل أن يقوموا بعملية الإصلاح لمساكنهم، وكذلك تقديم دفعات لـ 163 أسرة من أجل مواصلة إعادة إعمار بيوتهم".

وأشار إلى أن هناك ظروفا مواتية الآن لتنفيذ مشروع محطة تحلية المياه فى قطاع غزة وأيضا فى قطاع الكهرباء والغاز.

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