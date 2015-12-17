رئيس البرلمان العربي: إسرائيل لم تحاسب على انتهاكاتها والتطهير العرقي بحق الفلسطينين

بعث رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال فيها إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في التطهير العرقي بمدينة القدس ومحاولة طمس الهوية التاريخية للمدينة المقدسة وشعبها الفلسطيني تزداد يوما بعد يوم، ولم ينجح أحد إلى الآن في محاسبة إسرائيل على هذه الإنتهاكات أو دفعها إلى التوقف عنها.

وقال الجروان، في البرقية، إن الشعب العربي إذ يثمن عاليا الموقف النبيل للأمين العام للأمم المتحدة الذي جاء في كلمته الأخيرة بجاكرتا، فإنه يطالب منظمة الأمم المتحدة بإدانة سياسات الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين والقدس تحديدا، تطبيقا لتشريعات القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، والضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني من الإرهاب والقتل والتطهير العرقي الذي يتعرضون له، والدفع نحو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المنصوص عليها دوليا في انهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة على كامل ترابهم الفلسطيني وعاصمتها القدس وفقا للقانون الدولي، الأمر الذي من شأنه وقف الهيمنة والتعدي الإسرائيلي على الحياة والأرض والحقوق الفلسطينية، وترسيخ السلام في المنطقة والعالم ككل”.

وأفاد بيان للبرلمان العربي، اليوم الخميس، بأن رئيس البرلمان أحمد الجروان أشاد بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي ألقيت بالنيابة عنه في المؤتمر الدولي حول القدس بجاكرتا، بعنوان “معالجة الحاضر وصياغة المستقبل لمدينة القدس”.

وأعرب الجروان عن شكر وتقدير كافة الشعب العربي للأمين العام للأمم المتحدة تجاه ما عبر عنه بشفافية وصدق في كلمته بالمؤتمر الدولي والتي حملت الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في فلسطين ومدينة القدس المسؤولية تجاه الأزمة الحالية وموجة الغضب في المدينة.