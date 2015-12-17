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برشلونة يفوزبـ«هاتريك» سواريز ويصعد لنهائى كأس الأندية

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برشلونة يفوزبـ«هاتريك» سواريز ويصعد لنهائى كأس الأندية برشلونة يفوزبـ«هاتريك» سواريز ويصعد لنهائى كأس الأندية

«سواريز» يسجل أول «هاترك» في تاريخ كاس العالم للندية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لنهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان، عقب فوزه على جوانزو الصيني، بثلاثية نظيفة

وسجل الاهداف الثلاثة نجم الفريق الكتالوني لويس سواريز، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب «يوكاهاما» بنصف نهائي البطولة.

وحطم سواريز رقم قياسي جديد يضاف إلى الارقام التاريخية التي حققها مع نادي برشلونة بتسجيله أول هاتريك في تاريخ مونديال الأندية منذ بدايتها عام 2000.

تقدم سواريز للبرسا في الدقيقة 39 من  الشوط الأول قبل أن يضيف هدفين في الدقيقة 50  من الشوط الثاني.

وسجل سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ليتأهل النادي الكتالوني  إلى الدور نهائي كأس العالم للأندية في مقابلة ريفيربلايت الأرجنتيني الأحد المقبل.

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