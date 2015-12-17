محكمة جنايات طنطا تنتقل لمعاينة منزل متهم بحيازة المخدرات

>انتقلت هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشارعبد العاطى شعلة لمعاينة منزل "محمد.ا.ا" – 29 سنة عاطل مقيم بقرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة - بعد قصور النيابة فى معاينته عقب ضبطه بالطابق الثانى وبحوزته ربع كيلو حشيش.

جاء ذلك بعد أن قدم الدفاع أوراق من الوحدة المحلية بالقرية لهيئة المحكمة تفيد بامتلاك المتهم منزل من طابق واحدة مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب ولا يمتلك المنزل المضبوط به وفق المحضر ولكن استأجر الطابق الثانى منه.

وتوجهت هيئة المحكمة - بعضوية المستشارين عطية مطر وعمرو صلاح - لمعاينة مكان ضبط المتهم وتبين أنه يسكن الطابق الثانى بالإيجار على خلاف ما جاء فى محضر الشرطة وقررت المحكمة استدعاء مالك العقار لسؤاله.