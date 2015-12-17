أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة جنايات طنطا تنتقل لمعاينة منزل متهم بحيازة المخدرات

Google+ Print
محكمة جنايات طنطا تنتقل لمعاينة منزل متهم بحيازة المخدرات محكمة جنايات طنطا تنتقل لمعاينة منزل متهم بحيازة المخدرات

>انتقلت هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشارعبد العاطى شعلة لمعاينة منزل "محمد.ا.ا" – 29 سنة عاطل مقيم بقرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة - بعد قصور النيابة فى معاينته عقب ضبطه بالطابق الثانى وبحوزته ربع كيلو حشيش.

جاء ذلك بعد أن قدم الدفاع أوراق من الوحدة المحلية بالقرية لهيئة المحكمة تفيد بامتلاك المتهم منزل من طابق واحدة مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب ولا يمتلك المنزل المضبوط به وفق المحضر ولكن استأجر الطابق الثانى منه.

وتوجهت هيئة المحكمة - بعضوية المستشارين عطية مطر وعمرو صلاح - لمعاينة مكان ضبط المتهم وتبين أنه يسكن الطابق الثانى بالإيجار على خلاف ما جاء فى محضر الشرطة وقررت المحكمة استدعاء مالك العقار لسؤاله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365