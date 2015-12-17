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كاميرون: عقيدة وأنشطة الإخوان تتنافى مع القيم البريطانية

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كاميرون: عقيدة وأنشطة الإخوان تتنافى مع القيم البريطانية كاميرون: عقيدة وأنشطة الإخوان تتنافى مع القيم البريطانية
قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، إن هناك علاقة غامضة بين جماعة الإخوان والتطرف العنيف، وذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية الذى يتخذها بعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا بأعمال العنف والإرهاب.

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى، اليوم الخميس: "الإخوان صرحوا بمعارضتهم لتنظيم القاعدة لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، وهو أحد أبرز مفكرى الإخوان".

وأكد كاميرون أن العقيدة الفكرية وأنشطة الإخوان منافية للقيم البريطانية المبنية على الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح تجاه مختلف الأديان والمعتقدات.

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