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ندوة بمديرية الزراعة بسوهاج حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية

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ندوة بمديرية الزراعة بسوهاج حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ندوة بمديرية الزراعة بسوهاج حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية
عقدت مديرية الزراعة بسوهاج اليوم الخميس ندوة حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية والتخلص الآمن من البوص والأحطاب الزراعية .

شارك فى الندوة المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والمهندس أحمد النجار مدير عام الارشاد الزراعى بالمديرية وعدد من أطباء مديرية الطب البيطرى والمزارعين .

تحدث فى البداية وكيل وزارة الزراعة عن الأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية الموجودة داخل المحافظة والتى تصل الى 2 مليون طن من المخلفات الزراعية مشيرا الى انه يتم استغلال 25% فقط من هذه المخلفات .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ، أن هناك مصنع أخشاب خاص بسيقان الذرة الرفيعة يقوم باستغلال مخلفات الذرة الرفيعة لصناعة بعض الاخشاب والتى تصدر بالخارج .

فيما تحدث المهندس أحمد النجار مدير عام الارشاد الزراعى بالمديرية ، عن كيفية تدوير مخلفات الحقل عن طريق أسمدة عضوية خالية من الحشائش والمسباب المرضية واستخدام المخلفات فى عمل " السيلاج" وهو عبارة عن أعلاف خضراء مرتفعة القيمة الغذائية وهى أعلاف الحيوانات.

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