ندوة بمديرية الزراعة بسوهاج حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية

عقدت مديرية الزراعة بسوهاج اليوم الخميس ندوة حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية والتخلص الآمن من البوص والأحطاب الزراعية .

شارك فى الندوة المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والمهندس أحمد النجار مدير عام الارشاد الزراعى بالمديرية وعدد من أطباء مديرية الطب البيطرى والمزارعين .

تحدث فى البداية وكيل وزارة الزراعة عن الأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية الموجودة داخل المحافظة والتى تصل الى 2 مليون طن من المخلفات الزراعية مشيرا الى انه يتم استغلال 25% فقط من هذه المخلفات .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ، أن هناك مصنع أخشاب خاص بسيقان الذرة الرفيعة يقوم باستغلال مخلفات الذرة الرفيعة لصناعة بعض الاخشاب والتى تصدر بالخارج .

فيما تحدث المهندس أحمد النجار مدير عام الارشاد الزراعى بالمديرية ، عن كيفية تدوير مخلفات الحقل عن طريق أسمدة عضوية خالية من الحشائش والمسباب المرضية واستخدام المخلفات فى عمل " السيلاج" وهو عبارة عن أعلاف خضراء مرتفعة القيمة الغذائية وهى أعلاف الحيوانات.