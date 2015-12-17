محافظ المنيا يشدد على عدم تحويل مسمى "عاملات إنتاج" مجمع الخبز لـ"إداريين"

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن جميع العمالة المتعاقدة مع المحافظة بند 2/3 ومسماهم الوظيفى "عاملات إنتاج" وعددهن 33 من حاملات المؤهلات المتوسطة قد تم نقلهن جميعا من مجمع المخابز المطورة عقب تطبيق منظومة الخبز للعمل فى مديرية الصحة والتربية والتعليم والديوان العام بنفس المسمى الوظيفى.

وشدد المحافظ خلال لقائه بعدد من العاملات الراغبات فى تغيير المسمى الوظيفى للعمل كـ"إداريين" بمديرية التربية والتعليم على أنه لن يتم تغيير المسمى الوظيفى لتلك العمالة عند النقل، وليس هناك أى نوع من الاستثناءات أو التجاوز فى هذا الأمر، وقرر المحافظ عقد امتحان فى "الإملاء" للتعرف على مستواهن، وكانت المفاجئة فى حصول أعلاهن على نصف الدرجة فقط.

وأضاف المحافظ أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من التكدس ويتطلب تغيير الفكر الوظيفى لدى المواطنين، بعيدا عن الوظائف المكتبية والعمل فى وظائف غير نمطية تحتاجها الدولة فى الوقت الراهن.

وتم توزيع 20 منهم على مديرية التربية والتعليم وعدد 10 لمديرية الصحة وعدد 1 بمجمع التغذية بوظيفة مشرف إدارى وحاصل على بكالوريوس مراقبة جودة وعدد 1 بمركز الصيانة للعمل فنى صيانة وعدد 1 للعمل بالشئون الإدارية بالمحافظة بوظيفة مشرف إنتاج وحاصل على دبلوم تجارة 5 سنوات، وتصرف جميع مستحقاتهم المالية من إدارة حساب صندوق الخدمات بالديوان العام لحين ورود موافقة الموازنة العامة.