ضبط 4 أصحاب مخابز لبيعهم 62 طن دقيق فى السوق السوداء بسوهاج

أسفرت جهود ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ،خلال حملة قادها العقيد محمد نصحى مدير مباحث التموين، والرائد إبراهيم الشحات وكيل الإدارة، بالاشتراك مع قومة من أمناء الشرطة والمخبريين السريين استهدفت أصحاب المخابز البلدية، عن ضبط عبد الحق رمضان أحمد سن ٤١ دار السلام صاحب مخبز بلد لتصرفه في ٢٨ طنًا و٦٥٠ كجم دقيق جديد ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٤٩٤ جنح مركز دار السلام.

كما تم ضبط عبد الحميد محمد حسن سن ٧٠ دار السلام صاحب مخبز بلدي لتصرفه في ١٩ طنًا و٣٠٠ كجم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٥٠٠ دار السلام، والسادات امين علي ٤٥ لتصرفه ٧ أطنان وعدد ٦٠٠ كجم ١٤٤٩٥جنح مركز دار السلام ، ونعمة حمدي محمد سن ٥٠ لتصرفه ٤ أطنان و ٧٥٠ كجم المحضر رقم ١٤٤٩٧جنح مركز دار السلام، والقط محمود رضوان سن ٦٥ لتصرفه ١ طن و٦٠٠ كجم المحضر رقم ١٤٤٩٩ جنح مركز دار السلام، بإجمالي مضبوطات ٦٢ طن دقيق بلدي،وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.