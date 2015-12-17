الحبس 4 أيام لمدرس بتهمة هتك عرض طالبة في إمبابة

قرر المستشار عبد الله المهدي، رئيس نيابة إمبابة حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طالبة بالمرحلة الإعدادية، والتحرش بها داخل المدرسة.

وذلك بعد أن تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي أثبتت صحة الواقعة، وتحرش المتهم بعدد من طالباته في المدرسة، والتي بسببها تم نقله إلى مدرسة بنين بدلا من مدرسة الطالبات.

واستمعت النيابة لأقوال طالبة أخرى اتهمت المدرس بالتحرش بها، وحضرت والدتها إلى مقر النيابة، وقالت الأم: إن ابنتها أخبرتها بما فعله المدرس، وإنها لم تبلغ عن الواقعة في حينها لأنها علمت بنقل المدرس، وخشيت من “الشوشرة”.

وكشفت التحقيقات التي أجراها أحمد علام وكيل نيابة إمبابة أن المجني عليها الأولى فور تعرضها للواقعة أبلغت أسرتها بتعرضها للتحرش، وأن المعلم يقوم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وأضافت في التحقيقات أنه كرر فعلته مع 5 أخريات من زميلاتها فأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار المتهم وتمكنت قوات المباحث من ضبطه.

ومثل المتهم أمام النيابة وبمواجهته بما نسب إليه من اتهامات بهتك عرض طالباته أنكر ما نسب إليه، نافيا ارتكابه الجريمة فأمرت النيابة بحجزه على ذمة تحريات البحث الجنائي وعقب ورودها، أمرت بحبسه بتهمة هتك العرض تحت ظرف مشدد بأنه مدرس وولي على تلك الطالبات، وأمرت باستدعاء الطالبات الأخريات لسماع أقوالهن حول الواقعة.