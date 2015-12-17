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نيابة قصر النيل تنتهى من تفريغ تسجيلات تقاضى مدير بنك رشوة من رجل أعمال

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نيابة قصر النيل تنتهى من تفريغ تسجيلات تقاضى مدير بنك رشوة من رجل أعمال نيابة قصر النيل تنتهى من تفريغ تسجيلات تقاضى مدير بنك رشوة من رجل أعمال
انتهى طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، من تفريغ التسجيلات الصوتية التى سجلت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بين مدير بنك حكومى ورجل أعمال، للاتفاق على تقاضى المتهم الأول رشوة من رجل الأعمال مقابل بيع بعض أصول البنك.

وكشفت التسجيلات وجود وسطاء بين مدير البنك ورجل الأعمال يقضى بحصول المتهم الأول على 2.5 مليون جنيه مقابل تسهيله بيع بعض أصول البنك المحجوزة لرجل الأعمال باسعار منخفضة، حيث تبين أن تلك الأصول كانت عبارة عن شقق وفيلات وعقارات.

كما انتهت النيابة من تفريغ تسليم الأموال بين رجل الأعمال ومدير البنك، ويظهر الفيديو وجود المليونين ونصف فى حقيبة، وعندما تسلمها مدير البنك تم القبض عليه متلبسا.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير بنك حكومى شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال شهير بتهمة تقديم وتقاضى رشوى 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وبإحالتهم إلى نيابة قصر النيل قررت برئاسة المستشار أحمد حنفى حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


>القبض على مدير بنك تلقى رشوة 2.5 مليون مقابل بيع جزء من أصوله لرجل أعمال
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مصر 365

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