ضبط عاطل وزوجته يديران شقة للمتعة الجنسية فى الغردقة

تمكنت مباحث الآداب التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل وزوجته، يقومان بإدارة إحدى الشقق المستأجرة بالغردقة للأعمال المنافية للآداب، والتى بمداهمتها تم ضبط 3 رجال من راغبى المتعة فى وضع مخل مع 3 ساقطات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للعقيد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث الآداب بالبحر الأحمر، بقيام عاطل وزوجته بإدارة شقة بمنطقة السنتر الليبى للأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادى من راغبى المتعة.

وبعرض المعلومات على اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، واللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى، أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليهم.

وبعد إصدار إذن النيابة العامة، قامت قوة برئاسة العقيد محمد عبد الفتاح والرائد شريف خليل والنقيب عمرو الخولى معاونى مباحث الآداب، بمداهمة الشقة، وتم إلقاء القبض على العاطل وزوجته، وكذلك العثور على 3 رجال من راغبى المتعة و3 ساقطات فى وضع مخل بالآداب.

وتبين بعد ذلك أن اثنين من الذين تم ضبطهم فى وضع مخل يعملان فى إحدى شركات السياحة والثالث سائق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.