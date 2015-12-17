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تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف النزهة" لـ5 يناير لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف النزهة" لـ5 يناير لسماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف النزهة" لـ5 يناير لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، إلى جلسة 5 يناير، لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول .

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها، القتل والشروع في قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحوٍ يؤدي إلى تكدير السلم العام.

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