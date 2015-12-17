تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف النزهة" لـ5 يناير لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، إلى جلسة 5 يناير، لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول .

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها، القتل والشروع في قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحوٍ يؤدي إلى تكدير السلم العام.