تقرير – ' الخيانة ' التي قصدها مورينيو ليست خاصة بأداء لاعبي تشيلسي فقط.. كاسياس جديد؟

يقول تقرير إنجليزي إن تصريح الخيانة الذي أدلى به مدرب تشيلسي عقب الخسارة أمام ليستر سيتي ليس خاص بأداء لاعبي تشيلسي فقط بل يمتد لأكثر من ذلك.

جريدة إندبندنت قالت إن مورينيو غاضب بسبب وجود "جاسوس" من اللاعبين ينقل خيارات الـ"سبيشيال وان" الفنية للمنافسين.

وأضاف التقرير أن تلك التسريبات حدثت في مباراة بورتو في دوري الأبطال ومباراة ليستر سيتي في الدوري.

وحسب التقرير فإن مورينيو عرف من أحد الأشخاص داخل نادي بورتو أن الفريق البرتغالي كان يعرف أن سيسك فابريجاس كان خارج التشكيل الذي يبدأ به تشيلسي اللقاء قبل الإعلان عن ذلك.

وشدد التقرير أن مصدر التسريب ليس فابريجاس.

وتعيد تلك الأنباء للأذهان ما حدث بين مورينيو وإيكر كاسياس في ريال مدريد عندما اتهم المدرب حارس المرمى بتسريب أخبار الفريق لشريكته سارا كاربونيرو.

وتشير عدة تقارير أيضا أن مباراة سندرلاند قد تكون الأخيرة لمورينيو مع تشيلسي حيث أن الخسارة أمام فريق المدرب سام ألاردايس ستعني رحيل السبيشيال وان دون شك.