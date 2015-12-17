بالصور.. فندق ونتر بلاس يدشن مبادرة لتنظيف النيل ويرفع 3 أطنان قمامة

دشنت إدارة فندق ونتر بلاس التاريخى بمدينة الأقصر، اليوم الخميس، مبادرة لتنظيف المراسى النيلية وكورنيش النيل من القمامة والحشائش والحيوانات النافقة، وذلك بعد شكاوى عديدة تلقتها إدارة الفندق من السائحين بانتشار القمامة فى المرسى المواجه للفندق.

وبدأت المبادرة بمشاركة العشرات من مسئولى الفندق التاريخى والعاملين به، كما شارك فى المبادرة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، والمسطحات المائية، وإدارة النظافة بالمدينة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من السائحين.

ونجح المشاركون فى المبادرة برفع 3 أطنان من القمامة والحشائش والمخلفات والحيوانات والأسماك النافقة من أمام المرسى النيلى المواجه للفندق، وقال صلاح هاشم مدير أمن الفندق والعلاقات العامة، وصاحب فكرة المبادرة: "بفضل الله انطلقت المبادرة وكانت ناجحة للغاية، ونجحنا فى رفع وتنظيف المرسى المواجه للفندق"، مؤكدا أن اليوم هو بداية عمل سيستمر للحفاظ على مياه النيل، مشيدا ببعض الجهات التنفيذية التى مدت يد العون لنجاح المبادرة .

وطالب صلاح هاشم بأن تكون هناك حملات توعية بالمساجد والكنائس والمدارس وللعاملين بالسياحة والفنادق النيلية بصفة خاصة بضرورة الحفاظ على مياه النيل، لأنه نعمة كبيرة أهملناها كثيرا خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه طالب العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر، بأن تسير جميع الفنادق والشركات السياحية على خطى فندق "ونتر بلاس" وتشارك فى نظافة نهر النيل، معبرا عن سعادته بحجم المشاركة والنتائج الرائعة التى تحققت خلال ساعات قليلة.



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