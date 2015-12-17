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بالأسماء.. محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات لرؤساء المدن

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بالأسماء.. محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات لرؤساء المدن بالأسماء.. محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات لرؤساء المدن
أصدر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية القرار رقم "14342" لسنة 2015، بحركة تنقلات لرؤساء المدن.

وشملت حركة التنقلات تعيين على الصناديلى رئيسا لمركز ومدينة الزقازيق، وأحمد أمين رئيسا لمركز ومدينة أبو كبير، وماهر يوسف لمركز ومدينة كفر صقر، وعارف عبد المجيد لمركز ومدينة أولاد صقر، ومحمد موسى لمركز ومدينة منيا القمح، وجمال عبد الكريم لمركز ومدينة الإبراهيمية، وصلاح سالم لمركز ومدينة ههيا، ومجدى خليل لمركز ومدينة بلبيس، وصديق مصيلحى لمركز مشتول، وصلاح سالم منصور رئيسا لمركز ههيا.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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