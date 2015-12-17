البروستاتا كل ما يجب معرفته عنها

البروستاتا هى غدة موجودة فى منطقة الحوض أسفل البطن عند الرجال، وحجم البروستاتا يتراوح بناء على سن الرجل، ففى مرحلة الطفولة تزن البروستاتا عدة جرامات قليلة، أما فى مرحلة البلوغ حتى سن العشرين فحجم البروستاتا يتراوح ما بين 16 إلى 20 جراما، أى فى حجم ثمرة عين الجمل ومع تقدم السن فالطبيعى أن البروستاتا تزيد فى الحجم والوزن.

لأحد المنشطات المستخدمة لزيادة حجم العضلات والتى ترفع فرص الإصابة بتضخم البروستاتا

وظيفة غدة البروستاتا

>الوظيفة الاساسية لغدة البروستاتا تبعا لرأى الدكتور أحمد أبوطالب، أستاذ جراحة المسالك والذكورة، فهى إفراز مادة لزجة تسمى بسائل البروستاتا وهو أحد مكونات السائل المنوى الرئيسية الذى تسبح فيها الحيوانات المنوية التى تفرز من الخصية، ومكونات هذا السائل من البروستاتا تقوم على تغذية الحيوانات المنوية والحفاظ على السائل من عدم التجلط.

كما تلعب البروستاتا دورا كبيرا فى عملية الإنجاب، وتسبب فى أحيان كثيرة بالعقم عند الرجال.

أمراض البروستاتا

>يقسم الدكتور نادر نبيه استشارى المسالك البولية أمراض البروستاتا إلى 3 أنواع هى:>التهابات البروستاتا الحادة والمزمنة:

هى التهابات بالبروستاتا يصاب بها الرجل فى أى مرحلة من عمره إذا توافرت الأسباب التى تؤدى لها، مثل حدوث احتقان متكرر فى البروستاتا، نتيجة الانفعال الجنسى الشديد والإثارة المتكررة بدون قذف أو الممارسات الجنسية الشاذة أو الإصابة بميكروب عن طريق العدوى.

أعراض التهاب البروستاتا

علاج التهاب البروستاتا

الوقاية من التهاب البروستاتا

التضخم الحميد للبروستاتا:

أسباب التضخم الحميد للبروستاتا

سرطان البروستاتا

أعراض سرطان البروستاتا

مضاعفات سرطان البروستاتا

> من أهم أعراض التهاب البروستاتا، الشعور بحرقان فى البول، ووجود إفرازات صديدية تخرج من مجرى البول، وظهور أعراض تشبه السيلان.>يجب أولا إجراء تحليل وعمل مزرعة لسائل البروستاتا ويكون العلاج فى أغلب الحالات عن طريق تناول مضادات حيوية خاصة تستطيع الوصول للبروستاتا وذلك لمدة تتراوح بين 30:15 يوما، ويجب إجراء تحليل آخر قبل إيقاف المضاد الحيوى للتأكد من شفاء المريض.>للوقاية من التهاب البروستاتا ينصح الدكتور نادر بالابتعاد عن الممارسات الجنسية الغريبة والشاذة وعدم الإسراف فى العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، ويفضل أيضا تجنب تناول الشطة والبهارات، لأنها تؤدى إلى زيادة حدة التهاب البروستاتا.> تضخم البروستاتا الحميد هو تضخم فسيولوجى يصاب به الرجال فوق سن الخمسين، وقد تصل فى بعض الحالات إلى 200 جرام أو أكثر، وهو ما يؤدى إلى ضيق فى عنق المثانة ويسبب صعوبة فى التبول، وقد يؤدى إلى ارتداد للبول، مما يتسبب فى مشاكل للكليتين.> السبب الرئيسى لتضخم البروستاتا الحميد، هو التقدم فى السن وتلعب أيضا العوامل الجينية والوراثية دورا فى ارتفاع نسبة الإصابة بتضخم البروستاتا.>هو أحد أنواع الأورام السرطانية التى تصيب غدة البروستاتا بشكل خاص وتنتشر فرص الإصابة بالمرض مع تقدم السن.>من أعراض سرطان البروستاتا وجود ألم فى العمود الفقرى ومنطقة الكبد مع الإصابة بفقر الدم وظهور تضخم فى الغدد الليمفاوية.> هناك عدة مضاعفات لسرطان البروستاتا منها انسداد فى مجرى البول وعنق المثانة ويؤدى هذا إلى تراكم البول فى الكلى ويصاحبه تلوث ميكروبى مما يظهر الحصوات، وتليف الكبد، وذلك لعدة أسباب كتسرب الخلايا السرطانية بالبروستاتا إلى الحالب مع الضغط على الحالب من الخارج بخلايا سرطانية مما ينتج عنه تورم مائى فى القدمين.

هناك عدة درجات لأورام البروستاتا كالورم الحميد الموجود فى نسيج البروستاتا الذى يتم استئصاله.

تشخيص سرطان البروستاتا

الوقاية من سرطان البروستاتا الخبيث

علاج سرطان البروستاتا الخبيث

الجديد فى علاج أورام البروستاتا

> يشخص سرطان البروستاتا عن طريق لمس البروستاتا مع أخذ عينة منها بإبرة لتحليلها مع التأكد من وجود خلايا سرطانية فى عظام الحوض، وبعد ذلك تتطور البروستاتا ليظهر السرطان بوضوح.>للوقاية من سرطان البروستاتا الخبيث ينصح بإجراء تحليل psa بعد سن الأربعين وبصورة سنوية للكشف المبكر عن الورم.>أما عن طرق علاج سرطان البروستاتا ففى الحالات المبكرة للمرض يتم استئصال غدة البروستاتا بشكل كلى، أما فى الحالات المتأخرة والأكثر انتشارا فيتم فيها استئصال الخصيتين المسئولتين عن تكوين هرمون التستسترون وكذلك إعطاء المريض أدوية توقف إفراز هذا الهرمون، وهو المسئول عن نشاط غدة البروستاتا.>أما أحدث علاجات أورام البروستاتا فقد تطورت فى السنوات الأخيرة بتدخل أنواع كثيرة من الليزر لاستئصال أو تبخير البروستاتا، ولكن فى حالات الأحجام الكبيرة من البروستاتا يتطلب العلاج قدرا عاليا من الخبرة للجراح، وهناك أيضل دعامات البروستاتا التى يستخدمها المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالغة فى القلب والصدر وسيولة الدم وأثبتت كفاءتها على المدى القصير، ولكنه لا يعتبر حلا نهائيا لمشكلة المريض.

فى تقدم جديد لعلاج أمراض البروستاتا أوضح دكتور أبوطالب أنه ظهرت طريقة تبخير البلازما لأنسجة البروستاتا كعلاج تدخلى جديد لمرضى تضخم البروستاتا فيما يشكل تقدما وتطورا جديدا لاستئصال البروستاتا بسلام وأمان، حيث تتميز باستئصال البروستاتا بسهولة ويسر عن الطريقة التقليدية التى تعتمد على قطع البروستاتا لقطع صغيرة.

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لشاب يشاهد الأفلام الإباحية كونها سببا فى احتقان البروستاتا

>يتم تبخير البروستاتا بمنظار صغير جدا بمساعدة تكنولوجيا من طاقة البلازما ويتم إشعاع مجال من طاقة البلازمة الذى يتم تركيزها على أنسجة البروستاتا التى من خلالها يتم تبخير الخلايا ويتم التخلص من أنسجة البروستاتا بسهولة ويسر بمجرد ملامسة بسيطة، على عكس الطريقة التقليدية.

أضاف أيضا أنه لا يتم ملامسة حقيقية للأنسجة، ولكن يتم التبخير عن طريق اقتراب المنظار من سطح البروستاتا، مما يجعل المضاعفات قليلة وتكاد تكون محدودة، نظرا لعدم تلف الأنسجة الطبيعية حولها، مما يجنب المضاعفات الجراحية.

احتقان البروستاتا

>بخلاف هذه الأمراض الثلاثة يمكن أن يصيب البروستاتا نوع آخر من الأمراض هو احتقان البروستاتا، يقول الدكتور حامد عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، هناك عادات قد لا يلتفت لها الرجل يمكن أن تكون مسئولة عن بعض من أمراض احتقان البروستاتا مثل العمل المكتبى أو الأعمال التى تتطلب الجلوس لفترات طويلة على المقاعد، مما يؤدى إلى حدوث احتقان فى الحوض والذى يتسبب بشكل مباشر فى حدوث احتقان للبروستاتا.

ينصح دائما هؤلاء الأشخاص بعدم الجلوس لفترة أطول من ساعة واحدة دون حراك ولكن يجب أن يقوم الشخص بالمشى كل ساعة لتجنب الاحتقان.

كما يعتبر الإمساك من مسببات احتقان البروستاتا، مثلا الأشخاص المصابين بأمراض مثل القولون العصبى والذى يؤدى إلى حدوث إمساك يؤثر بدوره على البروستاتا لقرب بعض أجزائها الخلفية من فتحة الشرج.

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توضح الفرق بين حجم البروستاتا العادية والمتضخمة والمصابة بالأورام السرطانية

علاج احتقان البروستاتا

عوامل ترفع نسب الاصابة بأمراض البروستاتا

التهاب البروستاتا وأسبابه

أعراض التهاب البروستاتا

>علاج علاج احتقان البروستاتا يتم بعدة خطوات أهمها تجنب حدوث الإمساك، وتجنب التعرض للإثارة الجنسية لفترات طويلة دون حدوث قذف مما يعمل على ارتداد السائل المنوى ويؤدى إلى احتقان البروستاتا.>هرمون التستسترون هو المسئول الاول عن زيادة حجم غدة البروستاتا وهناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتعاطى هرمون التستسترون بغرض زيادة القدرة الجنسية بدون استشارة الطبيب، أو الذين يتعاطون العقاقير التى تعمل على زيادة حجم العضلات وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض تضخم وسرطان البروستاتا.>التهاب البروستاتا ينشأ عن الإصابة ببعض الميكروبات والتى قد تحدث نتيجة التعرض للعدوى الجنسية أو نتيجة استعمال أدوات طبية ملوثة، كما أن تناول الكحوليات قد يكون له تأثير على البروستاتا.> هناك عدة أعراض تشير إلى الاصابة بالتهاب البروستاتا، كظهور الحمى والتى يلحقها الشعور بضعف شديد فى كل أنحاء الجسم يصاحب ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة.

مسن فى غرفة مستشفى إشارة لإجرائه جراحة استئصال البروستاتا

كما أن هناك عددا من الأعراض الموضعية تتمثل فى الشعور بحرقان شديد فى البول مع كثرة مرات التبول، مع وجود رفض لممارسة الجنس.

علاج التهاب البروستاتا

تأثير أمراض البروستاتا على الضعف الجنسى وانتصاب العضو الذكرى

>أما عن طرق علاج التهاب البروستاتا فلابد من أولا من الحصول على عينة من البول لتحديد نوع المضاد المناسب للشخص مع إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية، وللعلاج لابد من الراحة التامة بالفراش لمدة أسبوع أو أسبوعين مع الامتناع نهائيا عن تناول الكحوليات.>البروستاتا غدة أسفنجية فى تكوينها تشبه الرحم، وتتأثر بالهرمونات الذكرية حيث يتصل بها أوعية دموية كثيرة لتغذيتها بالدم، وعند استئصال البروستاتا تتقطع تلك الأوعية الدموية، مما يترتب عليه عجز جنسى فى النوع الخبيث، من تضخم البروستاتا.

كما يصاحب تضخم البروستاتا الخبيث بارتفاع دلالات الأورام وهو ما يمكن الكشف عنه بإجراء تحليل دلالات أورام، وتزيد نسبة الإصابة بتضخم البروستاتا الخبيث فى حالة وجود حالات وراثية للمريض.

أما عن تأثر الانتصاب بأمراض البروستاتا فيؤكد الاطباء أن الانتصاب لا يتأثر بأمراض البروستاتا ولكن من الممكن فى بعض الحالات أن يصاب المريض بسرعة القذف.

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