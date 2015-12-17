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بوتين: ندعم المعارضة فى سوريا والعمليات ستتواصل حتى اطلاق عملية سياسية

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بوتين: ندعم المعارضة فى سوريا والعمليات ستتواصل حتى اطلاق عملية سياسية بوتين: ندعم المعارضة فى سوريا والعمليات ستتواصل حتى اطلاق عملية سياسية

> اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخميس أن الضربات التى يشنها الطيران الروسى فى سوريا "تدعم" ليس فقط هجوم القوات الحكومية لكن ايضا المعارضة التى تحارب تنظيم داعش.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافى السنوى "ندعم بالضربات جهودهم (المعارضة) فى مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية مثلما ندعم جهود الجيش السوري".

وقال إن العملية العسكرية الروسية فى سوريا ستتواصل إلى أن تبدأ عملية سياسية ، وأنه متى قرر السوريون أن الوقت حان لإنهاء القتال وبدء المحادثات "فإننا سنكون سوريين أكثر من السوريين أنفسهم" وستنهى موسكو عملها العسكري.

وأضاف أنه غير متأكد مما إذا كانت روسيا بحاجة إلى قاعدة عسكرية دائمة فى سوريا. وتابع أن الأسلحة الروسية الجديدة، مثل صواريخ كروز التى تطلق من البحر والجو، تعطى موسكو قوة كافية لضرب العدو وربما لا تكون هناك حاجة قاعدة دائمة فى سوريا.
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