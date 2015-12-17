أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الإسرائيلى:مقتل فلسطينى بعد محاولته طعن اسرائيلى فى الضفة الغربية

Google+ Print
الجيش الإسرائيلى:مقتل فلسطينى بعد محاولته طعن اسرائيلى فى الضفة الغربية الجيش الإسرائيلى:مقتل فلسطينى بعد محاولته طعن اسرائيلى فى الضفة الغربية

>قتل فلسطينى الخميس اثناء محاولته طعن جنود اسرائيليين فى شمال الضفة الغربية المحتلة حسبما اعلن الجيش الاسرائيلى.

وقال الجيش فى بيان أنه "خلال دورة روتينية (على حاجز) حوارة لمح الجنود شخصا مثيرا للشبهة فاقتربوا منه للتحقيق معه. هجم الفلسطينى عندها عليهم وبيده سكين. رد الجنود على التهديد الفورى واطلقوا النار عليه فقتلوه".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان جثة الفلسطينى ما زالت لدى الجيش لذلك لا تستطيع تحديد هويته على الفور، ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 120 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 17 إسرائيليا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365