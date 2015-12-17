الجيش الإسرائيلى:مقتل فلسطينى بعد محاولته طعن اسرائيلى فى الضفة الغربية

>قتل فلسطينى الخميس اثناء محاولته طعن جنود اسرائيليين فى شمال الضفة الغربية المحتلة حسبما اعلن الجيش الاسرائيلى.

وقال الجيش فى بيان أنه "خلال دورة روتينية (على حاجز) حوارة لمح الجنود شخصا مثيرا للشبهة فاقتربوا منه للتحقيق معه. هجم الفلسطينى عندها عليهم وبيده سكين. رد الجنود على التهديد الفورى واطلقوا النار عليه فقتلوه".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان جثة الفلسطينى ما زالت لدى الجيش لذلك لا تستطيع تحديد هويته على الفور، ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 120 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 17 إسرائيليا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

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