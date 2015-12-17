الجامعة العربية تعقد اجتماعا لوقف بث القنوات المسيئة للدول العربية الأحد

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) اجتماعا لفريق العمل المتخصص لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحى الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التى تسئ لأى دولة عربية من الدول الأعضاء.

يأتى ذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (ق/415-دع/46-21/5/2015) البند الخاص بـ(ما يستجد من أعمال بشأن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات")، والصادر فى الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتحديداً الفقرة الأولى منه ونصها " تشكيل فريق عمل متخصص من الدول الأعضاء ودعوة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) للمشاركة فى عمل الفريق بهدف اقتراح الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحى الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التى تسئ لأى دولة عربية من الدول الأعضاء وتتدخل فى شؤونه الداخلية لها وتثير الفرقة والطائفية وتحرض على الإرهاب عبر منظومة عرب سات ".

وسيعقد هذا الاجتماع يوم الأحد الموافق 20/12/2015، بمقر الأمانة العامة للجامعة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة.