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سوريا تلغى اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأتراك

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سوريا تلغى اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأتراك سوريا تلغى اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأتراك

قررت حكومة سوريا الخميس، إلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة الموقع مع تركيا، وعدم السماح للمواطنين الأتراك دخول الاراضى السورية بدون تأشيرة، وذلك ردا على قيام التركية بإلغاء الاتفاقية.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية- فى بيان بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أنه بعدما قامت الحكومة التركية فى التاسع من ديسمبر الجارى بإلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين البلدين فى 13 أكتوبر عام 2009 من طرف واحد وبموجب هذه الاتفاقية؛ فإن الإلغاء سيطبق بعد مضى 30 يوما من التاريخ المذكور.

وأضافت الوزارة أن "الحكومة السورية قررت- من جانبها- إلغاء الاتفاقية المذكورة وعدم السماح للمواطنين الأتراك بدخول سوريا بدون تأشيرة اعتبارا من التاريخ المشار إليه؛ وذلك تأكيدا على مبدأ السيادة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل وهى تحمل الحكومة التركية ما سيترتب على ذلك من تداعيات وآثار على الشعبين السورى والتركى".
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