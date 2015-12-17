دراسة مفاجئة: كوب المياه بالسويد يحتوى على 10 ملايين بكتيريا

مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخراً، حيث أشارت أن كوب المياه الواحد داخل السويد يحتوى على 10 ملايين بكتيريا ولكنها فى الأغلب غير ضارة، بل قد تساهم فى تحسين جودة المياه، على حد قول الدراسة التى نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة لانش السويدية أن الميليلتر الواحد من المياه يحتوى على 80 ألف بكتيريا، حيث تنمو داخل محطات تنقية المياه وداخل الأنابيب التى تنقل المياه إلى المنازل، لافتة ً أن بعض هذه الميكروبات يعالج وينقى المياه بالفعل بينما تشير بعض الأنواع الأخرى منها إلى وجود مشاكل فعلية بالمياه تستدعى تدخل المسئولين.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تحليل عينات من مياه الشرب باستخدام تقنية تسلسل الحمض النووى DNA sequencing، وأكدوا أن المياه تحتوى بالفعل على كميات هائلة من البكتيريا النافعة التى تساهم فى تقنية المياه وتجعلها آمنة، كما هو الحال مع البكتيريا الموجودة داخل أمعائنا، حيث يوجد مئات الملايين منها لتساعد فى الهضم وتكافح الأمراض.