8 نصائح ذهبية لو اتبعتها تقوى عظامك وتحمى نفسك من الألم

المشى بشكل مستقيم، نصيحة جيدة جدًا لجميع الفئات العمرية، إذا كنت تعانى من آلام الظهر والكتف والصداع وآلام الرقبة، فاتباع هذه النصائح تجعلك تحسن من صحتك.

وفقًا لموقع The times of india الهندى فإن لتجنب آلام العظام، فيجب تقويتها من خلال يجب اتباع بعض النصائح التى تساعد على تقوية العظام منها:

1- المشى والجلوس بشكل مستقيم

>لأنه يساعد على الاسترخاء وتعزيز الصحة النفسية والجسدية التى تعمل على تقوية العظام.

>2-تجنب الجلوس فى وضع متراخٍ فهو سيئ للغاية لصحة الظهر ويؤثر على الدورة الدموية.

>3-من الضرورى الجلوس على الكرسى الصحيح، بالتكيف مع المقعد بطريقة صحيحة وعدم لمس القدمين الأرض، لأنها تسبب ضعف فى الدورة الدموية.

> 4-يجب أخذ قسط من الراحة صغيرة كل نصف ساعة، والخروج، والوقوف أو المشى لفترة من الوقت ثم العودة إلى موقف العمل مرة أخرى.

>5- إبقاء العمود الفقرى فى وضع مستقيم وخروج الصدر لأعلى وثنى الركبتين فى الوركين.

>6- من الضرورى المشى فى الصباح الباكر أو فى وقت متأخر من المساء للحفاظ على العمود الفقرى "صحيًا".

>7-تحقق من وزن جسمك على أساس يومى، لأن زيادة الوزن تؤثر بشكل سلبى على صحة العظام والظهر.

>8- التعرض الجيد لأشعة الشمس والأطعمة الغنية بفيتامين D هو مفيد للعظام وعضلات قوية ويكون من خلال تناول عصير البرتقال والبيض والحليب هى بعض من أغنى مصادر فيتامين D.