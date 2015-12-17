انخفاض ملحوظ فى معدلات الحمل بين النساء فى أمريكا

انخفضت معدلات الحمل بين النساء فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات الواردة فى مسح أجراه المركز الوطنى للإحصاءات الصحية أن العدد التقديرى لحالات الحمل تدنى إلى ستة ملايين و155 ألفا فى عام 2010 وهو أقل معدل منذ عام 1986.

وأشارت الأرقام إلى أن معدل المواليد وكذلك حالات الإجهاض سجلت انخفاضا ملحوظا، بالرغم من أن عمليات مسح أخرى أظهرت زيادة بسيطة فى عدد المواليد خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وكشفت الأرقام عن أن معدل الحمل بالنسبة للنساء فى الولايات المتحدة واصل انخفاضه فى عام 2010 إلى 7ر98% لكل ألف سيدة فى عمر 15 إلى 44 عاما وهو انخفاض قياسى تم تسجيله خلال الفترة بين عامى 1976 – 2010، وهذا المعدل يقل بنسبة 15% عن عام الذروة 1990.

وقد استخدم الباحثون فى المسح الإحصاءات الخاصة بعام 2010 لأنها هى أحدث الإحصاءات المتاحة من نوعها لمثل هذه النوعية من التحليلات على المستوى الفيدرالي، كما ذكرت شبكة "أن بى سى نيوز" الأمريكية.

بينما أظهر مسح آخر صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل المواليد ارتفع بنسبة واحد فى المائة خلال عام 2014 وهى أول زيادة فى غضون 7 أعوام، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى زيادة عدد النساء كبيرات السن اللائى وضعن مواليد.

>