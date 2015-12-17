أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انخفاض ملحوظ فى معدلات الحمل بين النساء فى أمريكا

Google+ Print
انخفاض ملحوظ فى معدلات الحمل بين النساء فى أمريكا انخفاض ملحوظ فى معدلات الحمل بين النساء فى أمريكا
انخفضت معدلات الحمل بين النساء فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات الواردة فى مسح أجراه المركز الوطنى للإحصاءات الصحية أن العدد التقديرى لحالات الحمل تدنى إلى ستة ملايين و155 ألفا فى عام 2010 وهو أقل معدل منذ عام 1986.

وأشارت الأرقام إلى أن معدل المواليد وكذلك حالات الإجهاض سجلت انخفاضا ملحوظا، بالرغم من أن عمليات مسح أخرى أظهرت زيادة بسيطة فى عدد المواليد خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وكشفت الأرقام عن أن معدل الحمل بالنسبة للنساء فى الولايات المتحدة واصل انخفاضه فى عام 2010 إلى 7ر98% لكل ألف سيدة فى عمر 15 إلى 44 عاما وهو انخفاض قياسى تم تسجيله خلال الفترة بين عامى 1976 – 2010، وهذا المعدل يقل بنسبة 15% عن عام الذروة 1990.

وقد استخدم الباحثون فى المسح الإحصاءات الخاصة بعام 2010 لأنها هى أحدث الإحصاءات المتاحة من نوعها لمثل هذه النوعية من التحليلات على المستوى الفيدرالي، كما ذكرت "أن بى سى نيوز" الأمريكية.

بينما أظهر مسح آخر صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل المواليد ارتفع بنسبة واحد فى المائة خلال عام 2014 وهى أول زيادة فى غضون 7 أعوام، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى زيادة عدد النساء كبيرات السن اللائى وضعن مواليد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل