المضادات الحيوية بديل للجراحة لعلاج التهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال

أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن العلاج بالمضادات الحيوية وحدها يمكن أن يكون بديلا آمنا فعالا لعلاج التهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال بدلا من التدخل الجراحى.

وأكد الدكتور بيتر مينىسى أستاذ الجراحة بجامعة "كولومبيا" الأمريكية، أنه يظل التدخل الجراحى الخيار الأول لعلاج التهاب الزائدة الدودية، إلا أنه لوحظ فى السنوات القليلة الماضية فعالية المضادات الحيوية فى التخلص منها خاصة بين الأطفال.

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 1500 طفل تراوحت أعمارهم ما بين 7 -17 عاما عانوا من التهاب زائدة دودية حاد غير معقد.

وأشارت المتابعة إلى أن 37% من الأطفال المشاركين فى الدراسة تلقوا المضادات الحيوية فى حين خضع 65% للتدخل الجراحى، حيث اعترف المرضى الذين تلقوا المضادات الحيوية فى الوريد لمدة 24 ساعة على الأقل بالتخلص من التهاب الزائدة الدودية والخروج من المستشفى فى غضون 10 أيام.

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