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إصابة 14 فى حادث تصام سيارة ميكروباص بتاكسى بمركز المحلة فى الغربية

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إصابة 14 فى حادث تصام سيارة ميكروباص بتاكسى بمركز المحلة فى الغربية إصابة 14 فى حادث تصام سيارة ميكروباص بتاكسى بمركز المحلة فى الغربية
أصيب 14 شخصا بجروح وكدمات متفرقة فى حادث تصادم تاكسى بسيارة ميكروباص بطريق قرية محلة حسن أمام قرية منشية الأمراء التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.

تلقى العميد طارق داوود مأمور مركز المحلة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة أمام قرية منشية الأمراء.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بتاكسى مما نتج عنه إصابة 14 شخصا بجروح وكدمات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

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