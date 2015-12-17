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ضبط 42 "سلاح نارى" 534 أسلحة بيضاء و34 هاربا من أحكام ببورسعيد

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ضبط 42 "سلاح نارى" 534 أسلحة بيضاء و34 هاربا من أحكام ببورسعيد ضبط 42 "سلاح نارى" 534 أسلحة بيضاء و34 هاربا من أحكام ببورسعيد
أكد مصدر أمنى بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 42 سلاح نارى من بينهم 9 أسلحة آلى و6 خرطوش و9 طبنجة و18 محلى و534 قضية سلاح أبيض و34 متهما هاربا من أحكام .

وأشار المصدر لليوم السابع بأنه فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 94 جناية وحبس 7432 متهما وتحصيل غرامات بلغت حصيلتها 17 آلف و834 جنيه بالإضافة 6ألآف 180 مخالفة .

وقال المصدر أن قضايا المخدرات بلغت 543 قضية و387 إتجار و156 متعاطى حيث تم ضبط 28،44 كيلو من مخدر الحشيش و 8884 كليو بانجو و479 جراما من الهيروين و11 441 أقراص مخدرة خلال 4 شهور.

وأضاف المصدر بأنه تم ضبط 8 تشكيلات عصابية و18 متهما و44 آخرين إرتكبوا قضايا سرقات متنوعة .
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