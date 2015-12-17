ضبط 42 "سلاح نارى" 534 أسلحة بيضاء و34 هاربا من أحكام ببورسعيد

أكد مصدر أمنى بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 42 سلاح نارى من بينهم 9 أسلحة آلى و6 خرطوش و9 طبنجة و18 محلى و534 قضية سلاح أبيض و34 متهما هاربا من أحكام .

وأشار المصدر لليوم السابع بأنه فى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 94 جناية وحبس 7432 متهما وتحصيل غرامات بلغت حصيلتها 17 آلف و834 جنيه بالإضافة 6ألآف 180 مخالفة .

وقال المصدر أن قضايا المخدرات بلغت 543 قضية و387 إتجار و156 متعاطى حيث تم ضبط 28،44 كيلو من مخدر الحشيش و 8884 كليو بانجو و479 جراما من الهيروين و11 441 أقراص مخدرة خلال 4 شهور.

وأضاف المصدر بأنه تم ضبط 8 تشكيلات عصابية و18 متهما و44 آخرين إرتكبوا قضايا سرقات متنوعة .

>