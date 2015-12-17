تعرفي على أنواع وأسعار شنط «البيبي» في السعوديَّة

كثيراً ما تقف الأم حائرة أمام اختيار حقيبة المولود، وتتوه بين حجم احتياجاتها والشكل الملائم الذي يخدم مظهرها، خاصة أنَّ شنط «البيبي» تعدُّ من الأساسيات التي تسعى الأم إلى شرائها ضمن قائمة احتياجات المولود فما هي الأشكال العصريَّة للحقائب، وما مواصفات الحقيبة المثاليَّة التي تفي باحتياجاتك، وما هي أسعار هذه الحقائب في السوق السعوديَّة.

«سيدتي وطفلك» قامت بجولة في الأسواق لتقدِّم الإجابة عن هذه التساؤلات.

• شروط ينبغي توفرها في شنطة البيبي:

ـ أن تكون الشنطة ذات جودة جيدة، حيث إنكِ ستستخدمينها لمدَّة من سنتين إلى ثلاث سنوات.

ـ أن تكون ذات جيوب خارجيَّة، مخصصة لوضع الماء والرضعات.

ـ أن تكون الحقيبة ذات عوازل تمنع وصول الماء داخل الحقيبة.

ـ وكذلك لا بد أن توجد بها جيوب داخليَّة مقسمة تناسب وضع الحفاضات، وملابس الطفل وطعامه وألعابه، وذلك للحفاظ على محتوياتها وإبقائها مرتبة من الداخل، مع ضرورة وجود مفرش مناسب لتغيير الحفاضات.



• أنواع وأسعار الشنط الموجودة في محلات مستلزمات الأطفال:



ـ شنطة من أفنت AVENT

صغيرة الحجم نسبيا بسعر 131 ريالاً تقريبا بعد الخصم ويتعدى سعرها الأصلي 145 ريالاً.

• وتتوفر من أفنت شنطة أخرى بسعر 168 ريالاً.

• شنطة ماركة شيكوو CHICOO

توجد بأشكال ومزايا مختلفة:

• تتوفر بسعر يتراوح بين 132 و155 ريالاً.

• هنالك شنطة أكبر حجماً بتصميم مميَّز يبلغ سعرها نحو 309 ريالات.

• شنطة مذركير

يتراوح سعرها ما بين 96 إلى 169 ريالاً.

• شنطة من بيبي كونفرت Bebe Confort

تختلف أسعارها على حسب الشكل والتصميم وتتراوح الأسعار ما بين 312 إلى 455 ريالاً.

• شنطة من اوكيدوج OKIEDOG

هناك تشكيلة متنوعة من حيث التصاميم والأحجام من ماركة اوكيدوج

يبلغ سعر شنطة التوأم نحو 432 ريالاً.

• تتراوح أسعارها بشكل عام ما بين 180 و432 ريالاً وتوجد بألوان وتصاميم مختلفة جذابة وعصريَّة.