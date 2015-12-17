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أمن الشرقية: رئيس جامعة الزقازيق كان فى انتظار سيارة الجامعة أمام منزله

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أمن الشرقية: رئيس جامعة الزقازيق كان فى انتظار سيارة الجامعة أمام منزله أمن الشرقية: رئيس جامعة الزقازيق كان فى انتظار سيارة الجامعة أمام منزله
أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، الذى تعرض لمحاولة اغتيال صباح اليوم، من قبل 3 مجهولين يستقلون دراجة بخارية، كان متواجدا أمام منزله بطريق هرية القديم، ينتظر سيارة الجامعة، كما هو معتاد، وتم إصابته بطلقات خرطوش من قبل الجناة، ولاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر أن السائق وصل بعد دقائق من الواقعة، وتم نقله إلى مستشفى العبور ثم إلى غرفة الجراحة بمستشفى صيدناوى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، قام 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية، بإطلاق أعيرة نارية ولاذوا بالفرار.

وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن "نور الدين " تعرض لتهديدات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية فور توليه "قائم بأعمال الجامعة" خلفا للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، وقام عدد من جماعة الإخوان بمهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعى.
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