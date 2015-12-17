مدير أمن الفيوم يستقبل وفد مدرسة الرسالة لمناقشة كيفية تحقيق أمن المواطن

استقبل اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، وفدا من طلاب مدرسة الرسالة الخاصة، حيث وجهوا الشكر والتقدير له ولجهود رجال الشرطة فى نشر الأمن، والاستقرار فى أنحاء المحافظة.

وتفقد الوفد الطلابى، أقسام ووحدات المديرية النوعية والمتخصصة للتعرف عن قرب على طبيعة عمل تلك الأقسام، ودورها فى مكافحة الجريمة، وتم خلال الزيارة عقد لقاء مع مدير أمن الفيوم وتبادلوا معه الحوار فى التعرف على دور جهاز الشرطة فى مكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن للمواطن.

وأكد مدير أمن الفيوم أن زيارة الطلاب تأتى فى إطار خطة المديرية، بتحقيق التواصل الاجتماعى مع أفراد المجتمع، وهيئاته ومؤسساته الحكومية، والمدارس والجامعات، لإبراز الدور الإيجابى لرجال الشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق ضبط الجريمة ومرتكبيها، وإعادة الانضباط بالشارع، وتيسير حركة المرور، وإزالة الإشغالات العامة بالطرق، وفرض السيطرة الأمنية، وهيبة الدولة.