صور|زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط بمجمع المصالح الحكومية

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ضرورة وجود منظومة نظافة وأمن بمجمع المصالح الحكومية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة لمجمع المصالح الحكومية يرافقه اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط.

وأشارالدسوقي إلى أهمية صيانة مبنى مجمع المصالح الحكومية بشكل دائم ودراسة كافة أوجه استغلاله وتقييمها وإعادة استغلال الأجزاء غير المستغلة بشكل صحيح.

وقال محافظ أسيوط أن أكثر من نشاط موجود بالمبنى لا يؤدي دورًا فاعلًا أو ايجابيا ويحتل مساحة كبيرة من الممكن الانتفاع بها في مجالات أخرى، مؤكدًا ضرورة دراسة هذه الانشطة بالكامل واعادة استغلالها بشكل مناسب يخدم المواطنين ويحقق مصالحهم.

وانتقد الدسوقي عدم اتخاذ إجراءات السلامة والصيانة بالمبنى والذي لا يتعدى عمره 30 عاما، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة كافة اشتراطات السلامة والأمان تحسبا لاية طواري في المستقبل، وأكد أن المبنى يضم مصالح المواطنين ومديريات خدمية وهيئات مسئولة في الأساس عن قضاء حوائج المواطن.

وتفقد محافظ أسيوط مكاتب حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط بالإضافة إلى مقر مركز أسيوط للوقوف على احتياجات الاحياء وتعاملاتهم مع المواطنين وسير عملية الدورة المستندية بما يضمن صالح المواطن وتعاملاته كما استمع لعددًا من المواطنين حول أداء الاحياء ومديريات الخدمات، مطالبًا رؤساء الاحياء ومديري المديريات بالاستماع للمواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات دون إجراءات روتينية معقدة.

اطمان الدسوقي على سلاسة إجراءات مقر برنامج «مشروعك» وتاكد من الخدمات المقدمة لعمل المشروعات واستخراج الأوراق اللازمة للحصول على قرض مشروعك”، لافتا إلى ضرورة مساعدة المواطن في استخراج كافة الأوراق وتسهيل حصوله على القرض للبدء في مشروعه.

وشدد على ضرورة اخلائها واعادة استخدامها وتوزيع صناديق القمامة الموجودة على الشوارع لتفعيل منظومة النظافة بشكل جيد خاصة في حي شرق مدينة أسيوط.

كما تفقد المحافظ عيادة التأمين الصحي وأطمئن على تواجد الادوية وطالب العاملين بضرورة اتباع الأساليب الحديثة في التعامل مع بيانات الأدوية لتسهيل معرفة الاحتياجات المطلوبة لتوريدها للعيادة.

واستمع المحافظ لعددا من المواطنين حول معاينات المخابز، ووعد بمعاينة كافة المخابز على مستوى المحافظة وفق خطة موضوعة تنفذها مديرية التموين على مراحل وانتهت فعليا من فحص عدة مراكز بالمحافظة ومستمرة في العمل حتى استكمال باقي المعاينات على أن تبدأ في تشغيل المخابز وفقا للاحتياجات والشروط والمعايير التي تم وضعها للتعامل مع ذلك.