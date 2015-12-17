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صحيفة إسبانية: تحالف السعودية ضد الإرهاب "سنى" للحد من النفوذ الشيعى

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صحيفة إسبانية: تحالف السعودية ضد الإرهاب "سنى" للحد من النفوذ الشيعى صحيفة إسبانية: تحالف السعودية ضد الإرهاب "سنى" للحد من النفوذ الشيعى
قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية أن التحالف الإسلامى من الواضح أنه سيكون تحالف "سنى" للحد من النفوذ الشيعى المتنامى فى الشرق الأوسط بقيادة إيران.

ورحبت دول غربية بإعلان تشكيل تحالف جديد موسع يضم 34 دولة سنية، بهدف محاربة الإرهاب، رغم تحفظ بعضها على دور هذا التحالف الجديد، ورحبت فرنسا بالتحالف الجديد وأعربت عن مواصلتها التعاون مع الرياض فى إطار التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش، وأيضا بريطانيا حيث قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون "نرحب بقيام دول فى المجتمع الدولى بالمزيد من العمل معا لمكافحة الإرهاب"، وأيضا رحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بإعلان السعودية تشكيل تحالف، أما روسيا فتحفظت على غياب أى دور للدول الشيعية فى التحالف الجديد".

وأوضحت الصحيفة أن السعودية أيضا شاركت فى الهجوم العسكرى فى اليمن ضد الحوثيين ، موضحة أن السعودية رأت تنامى النفوذ الشيعى فى المنطقة خاصة بعد الاتفاق النووى الإيرانى مع الولايات المتحدة الأمريكية.


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