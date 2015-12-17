مصرع سائق "توك توك" فى حادث تصادم مع سيارة أعلى "دائرى المنيب"

لقى سائق "توك توك" مصرعه أعلى دائرى المنيب، بعدما صدمته سيارة واشتعلت النيران بـ"التوك توك"، وانتقلت سيارتى إطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باشتعال النيران فى "توك توك" نتيجة حادث تصادم أعلى دائرى المنيب، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء إلى المكان، وبصحبته سيارتى إطفاء، وتم إخماد الحريق، ونتج عن الحادث مصرع سائق "التوك توك" وتم نقله للمشرحة.

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